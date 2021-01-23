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Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян опубликовал видео с камер наблюдения в Париже, которые зафиксировали жестокое избиение группой людей 14-летнего украинца.

На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.

На видео присутствую кадры насилия!

Напомним, парня избили 15 января, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа. Парень находится в коме, его состояние критическое. У подростка в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
ForUm

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