Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян опубликовал видео с камер наблюдения в Париже, которые зафиксировали жестокое избиение группой людей 14-летнего украинца.
На кадрах видно, как подростка жестоко бьет группа людей.
На видео присутствую кадры насилия!
Напомним, парня избили 15 января, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа. Парень находится в коме, его состояние критическое. У подростка в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
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