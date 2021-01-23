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В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки был выявлен 51 новый случай заболевания COVID-19. В общем болеет 751 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.

Детали

«По состоянию на 10.00 23 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 751 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 46 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 14 432 человека, летальных случаев - 39.

В Командовании МС ВСУ добавили, что на изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 128 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 18 человек.

Напомним, по состоянию на утро 23 января в Украине зафиксировано 4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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