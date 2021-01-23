За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4928 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 13 138 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 23 января.
За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились. Такая динамика наблюдается последние две недели - с 9 января.
г. Киев - 536 случаев
Винницкая область - 178 случаев
Волынская область - 119 случаев
Днепропетровская область - 342 случая
Донецкая область - 193 случая
Житомирская область - 141 случай
Закарпатская область - 160 случаев
Запорожская область - 339 случаев
Ивано-Франковская область - 248 случаев
Киевская область - 258 случаев
Кировоградская область - 50 случаев
Луганская область - 42 случая
Львовская область - 351 случай
Николаевская область - 215 случаев
Одесская область - 222 случая
Полтавская область - 199 случаев
Ровенская область - 207 случаев
Сумская область - 89 случаев
Тернопольская область - 133 случая
Харьковская область - 325 случаев
Херсонская область - 97 случаев
Хмельницкая область - 105 случаев
Черкасская область - 161 случай
Черновицкая область - 163 случая
Черниговская область - 55 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине с 8 до 24 января действует локдаун.
Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время