также в разделеОбщество
«Мовний закон»: омбудсмен получил две сотни жалоб 6
Названы имена погибших в пожаре приюта для пожилых людей 14
Сегодня день траура по погибшим в харьковском доме престарелых 24
22 января. Картина дня 15
На Житомирщине задержали группу видеоблогереров-садистов 12
Жена Дубневича просит суд разделить их общее имущество 12
СМИ: Малюська нарушает закон и помогает людям Януковича захватывать чужое имущество 12
С сентября гриппом и ОРВИ переболели 6,6% населения Украины 11
В западных областях Украины ожидаются снегопады 8
Испытания в трех странах показали эффективность вакцины Sinovac на 50,38% 21
В Харькове обнаружили нарушения еще в двух домах престарелых 11
СБУ задержала в Кропивницком агента ФСБ 26
Сотрудника Национального института рака подозревают в хищениях на 10 млн 10
«Лыжный экспресс» перевез уже более 20 тысяч пассажиров 13
79 нардепов не получат зарплату за декабрь 15
Начальника райуправления полиции разоблачили на «крышевании» вырубок лесов 10
Прокуратура будет настаивать на пожизненном для убийцы 11-летней девочки 11
Чиновник ОГА требовал откат за выделение средств «ковидной» больнице 8

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4928 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 13 138 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 23 января. 

За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем заразились. Такая динамика наблюдается последние две недели - с 9 января.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 выздоровели, летальных случаев - 21 778.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев - 536 случаев

Винницкая область - 178 случаев

Волынская область - 119 случаев

Днепропетровская область - 342 случая

Донецкая область - 193 случая

Житомирская область - 141 случай

Закарпатская область - 160 случаев

Запорожская область - 339 случаев

Ивано-Франковская область - 248 случаев

Киевская область - 258 случаев

Кировоградская область - 50 случаев

Луганская область - 42 случая

Львовская область - 351 случай

Николаевская область - 215 случаев

Одесская область - 222 случая

Полтавская область - 199 случаев

Ровенская область - 207 случаев

Сумская область - 89 случаев

Тернопольская область - 133 случая

Харьковская область - 325 случаев

Херсонская область - 97 случаев

Хмельницкая область - 105 случаев

Черкасская область - 161 случай

Черновицкая область - 163 случая

Черниговская область - 55 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине с 8 до 24 января действует локдаун.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги