В Москве за полчаса до начала митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января закрыли Красную площадь. Силовики начали массовые задержания людей.

Об этом сообщает телеканал Дождь.

Около 11:30 по киевскому времени в центре Москвы начались задержания. Силовики забирали тех, кто поднимает плакаты.

После этого милиция начала задерживать и людей, которые просто сидели на лавочках в районе Пушкинской площади.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.