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В Киеве за минувшие сутки выявили 536 случаев коронавируса, сообщает мэр города Виталий Кличко в субботу, 23 января.

Всего в столице уже 125 878 заболевших, из них 56 972 уже выздоровели (+1972 за сутки), 2272 - умерли (+12).

Так, среди заболевших за сутки: 301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 216 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 3 до 16 лет. 15 медиков. Госпитализировали 48 пациентов. 

За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 - умерли (+116).
ForUm

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