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В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку Алексея Навального, сообщает DW.

Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (5:00 по Киеву).

Сообщается, что еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберуться люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по городу. А потом начались задержания.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.

Кроме Хабаровска акции прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и в Якутске.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
ForUm

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