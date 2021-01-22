Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск политической партии «Голос» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности партии.

Среди других требований иска – признать противоправными действия Нацагентства по составлению Заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера указанной партии.

Представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщал ForUm, в партии «Голос» расценивают приостановление финансирования «как давление на независимую партию».