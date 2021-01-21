Во время пожара в доме престарелых в Харькове находились 28 пожилых людей и 4 человека обслуживающего персонала. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, ссылаясь на показания свидетелей.

«По предварительной информации, именно сегодня в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование. Задымление было именно в районе газового счетчика. Сейчас полицейские опросили трех сиделок этого дома и управляющего. Также допрашиваем орендаторку дома, которая прооперирована. У ее палаты дежурит полиция», - сказал он.

Также установлен владелец дома, проверяется его причастность к переоборудованию других его зданий – в учреждения аналогичного типа.

«Сейчас уже установили один такой дом престарелых, где находится 24 человека. Он также работает без разрешительных документов», - отметил Клименко.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.