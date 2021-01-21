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По итогам 2021 потребительская инфляция составит 7%, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

«Она выйдет за пределы целевого диапазона 5 + -1 п.п., но опять вернется к нему в первой половине следующего года. Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%», - сказал Шевченко.

Во-первых, ускорение роста цен в первом полугодии 2021 будет предопределяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и более низким урожаем. Во-вторых, увеличатся производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. В-третьих, темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

В дальнейшем влияние проинфляционных факторов будет ослабевать. Это развернет инфляционную динамику. В частности, благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция.

Кроме того, в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров. Монетарная политика Национального банка также направлена ​​на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий.

Ранее Нацбанк прогнозировал в 2021 году инфляцию на уровне 6,5%.
ForUm

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