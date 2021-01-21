В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 595 новых больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки - 595 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 124 835», - сообщил Кличко.

Заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 225 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 7 девочек от 9 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 53 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1807 человек. Всего коронавирус преодолели 52 146 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 137, в Святошинском - 82 и в Днепровском районе - 72 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.