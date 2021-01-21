В патрульной полиции сообщили подробности инцидента, который произошел в Киеве с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Виталием Немилостивым, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
«Недавно поздно ночью на улице Жилянской экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он отказался. «При этом водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение в подтверждение своей должности вместе с документами для управления транспортным средством», – сообщили в полиции.
«При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Но начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ «О Национальной полиции», применили к гражданину наручники. На водителя инспекторы составили админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением», а также протокол о админзадержании. Сейчас админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу.
Фразы «я заместитель министра», «а вы знаете, кто мой дядя», «поговорите по телефону» и подобное никак не действует на патрульную полицию. Существует буква закона - существует ответственность за нарушение», – сказано в сообщении
Напомним, патрульные полицейские остановили заместителя вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.
Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.
По данным СМИ, инцидент произошел 30 декабря 2020 года.
21 января Кабинет Министров во время внеочередного заседания одобрил проект распоряжения об освобождении Немилостивого от должности.
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