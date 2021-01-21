В Украине по состоянию на 21 января зафиксировано 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1811 человек, летальных случаев – 241, выздоровели 13981 человек, осуществлено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24504, методом ИФА - 17093).
За все время пандемии в Украине заболели 1177621 человек, выздоровели - 914 730, летальных исходов - 21 499, проведено 6034418 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 595 случаев;
Винницкая область - 186 случаев;
Волынская область - 154 случая;
Днепропетровская область - 295 случаев;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 184 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область - 177 случаев;
Киевская область - 235 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 124 случая;
Львовская область - 337 случаев;
Николаевская область - 170 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 244 случая;
Ривненская область - 251 случай;
Сумская область - 261 случай;
Тернопольская область - 150 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 101 случай;
Хмельницкая область - 202 случая;
Черкасская область - 162 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 215 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 января было зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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