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В Украине по состоянию на 21 января зафиксировано 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1811 человек, летальных случаев – 241, выздоровели 13981 человек, осуществлено тестирований за сутки - 41 597 (в том числе методом ПЦР - 24504, методом ИФА - 17093).

За все время пандемии в Украине заболели 1177621 человек, выздоровели - 914 730,   летальных исходов - 21 499,  проведено 6034418 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ривненская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января было зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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