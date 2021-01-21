В следующий понедельник, 25 января, стартует конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«25 января 2021 года стартует конкурс по избранию главы САП. Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре приняла такое решение на сегодняшнем заседании», - написала она.

Венедиктова подчеркнула, что объявление будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность комиссии и проведение конкурса.

«Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов», - отметила генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, 21 августа 2020 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

17 сентября 2020 Верховная Рада назначила представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.