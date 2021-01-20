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За январь-ноябрь 2020 года от COVID-19 в Украине умерли 14 534 человека.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За 11 месяцев 2020 года с диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» умерли 14 534 человека, у 13 879 из них вирус был идентифицирован, у 655 - не идентифицирован.

Всего в Украине за указанный период умерли 549 172 человека. В частности от ишемической болезни сердца - 254 664; от злокачественных новообразований - 70 675; от цереброваскулярных болезней (инсультов) - 70 126; от болезней органов пищеварения - 21 743; от гриппа и пневмонии - 9 062; от болезней нервной системы - 3 945; от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, - 2 664; от туберкулеза - 2 649; от болезней мочеполовой системы - 2 438; от сахарного диабета - 1 921.

От внешних причин за январь-ноябрь 2020 года умерли 25 367 украинцев. В том числе в результате транспортных несчастных случаев погибли 3 569 человек; от случайного утопления и погружения в воду - 1 400; от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени - 976; от случайного отравления ядовитыми веществами - 1 404; от случайного отравления и действия алкоголя - 1 862; причинили себе летальное умышленное самоповреждение - 5 635; погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения - 1 213.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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