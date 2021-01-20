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Вопрос отношения к COVID-19 и вакцинации не может и не должен разделять Церковь.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщают РИА Новости.

«Вопрос отношения к эпидемии коронавируса не является догматическим, поэтому он не может и не должен разделять Церковь. И внутри Церкви, и вне ее есть разные суждения о степени опасности, которые несет в себе коронавирусная инфекция. Это связано в том числе и с тем, что некоторые переносят ее как легкую простуду, а некоторые попадают в реанимацию на ИВЛ»,– отметил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что нужно «с любовью и терпением относиться к нашим собратьям, независимо от того, что они думают про это поветрие», при этом «следовать всем предписаниям священноначалия, не подвергать друг друга угрозе заражения, использовать средства защиты – это наш общий христианский долг».

Что касается вакцинации, то, по словам главы Синодального отдела РПЦ, это решающее средство победы над многими эпидемиологическими заболеваниями и Церковь никогда не выступала против прививок как таковых, как и абсолютного большинства других форм медицинского вмешательства.

«Однако принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Любой дееспособный взрослый человек должен принимать решение сделать прививку самостоятельно. И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться. Некоторые архиереи и священники по своему выбору уже привились от коронавируса, но они не навязывают никому свое решение», – подчеркнул Владимир Легойда.

 

 
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