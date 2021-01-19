Федеральное бюро расследований США в частном порядке предупредило правоохранителей, что ультраправые активисты и сторонники теории заговора QAnon могут готовить попытку срыва инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на попавший в распоряжение журналистов отчет разведки.

Отмечается, что противники Трампа просматривали карты местности в Вашингтоне и искали потенциальные уязвимости в мерах безопасности. Они также рассматривали возможность выдать себя за сотрудников нацгвардии, передает УНИАН.

Согласно отчету, на инаугурацию Байдена планируют приехать как «волки-одиночки», так и сторонники теории заговора QAnon, причастные к штурму Капитолия 6 января.

В ФБР сообщили, что люди, по которым велся мониторинг, скачивали карты чувствительных зон в Вашингтоне, и обсуждали, как эти зоны можно использовать для вмешательства в инаугурацию.

Тем не менее, какие-либо конкретные планы по вмешательству в инаугурацию не раскрываются.

QAnon - теория заговора, согласно которой Трамп хочет разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США.

Известно, что «шаман» Джейкоб Анджели Ченсли, прославившийся в сети во время штурма Капитолия, был одним из поклонников теории заговора QAnon.

Социальная сеть Twitter после штурма Капитолия в США заблокировала более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.