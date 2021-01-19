Прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года. Об этом в интервью изданию Der Standard заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина

По словам министра, на данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. В Минфине хотят, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только предоставлял техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

«Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований», - сказал Марченко.

Он отметил, что Украина всё еще зависит от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам.

Напомним, 11 января миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.