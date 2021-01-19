В Киеве за минувшие сутки обнаружили 637 новых больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 637 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2211 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 123 634», - сообщил Кличко.

Заболела 361 женщина в возрасте от 18 до 94 лет и 260 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. Также 11 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 5 мальчиков от 3 месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, 14 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 39 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1015 человек. Всего коронавирус преодолели 49 088 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 135, в Днепровском – 109, в Деснянском районе - 77 случаев», - отметил мэр.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 января зафиксировано 3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.