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По состоянию на утро 19 января во мире зарегистрировано 96 009 891 случай коронавируса, в частности 2 049 348 смертей и 68 630 134 выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

На сегодня в США зарегистрировано 24 626 376 случаев COVID-19, в частности 408 620 смертей, в Индии - 10 582 647 (152 593 смерти), в Бразилии 8 512 238 (210 328 смертей), в РФ 3 591 066 (66 037 смертей).

Украина занимает 17-ю строчку в общей статистике заболеваемости.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 января зафиксировано 3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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