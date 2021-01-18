Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году в Украине будет запушена накопительная пенсионная система, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы, мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно быстрее, чтобы в этом году мы эту накопительную пенсионную систему ввели в Украине», - сказал он.

По словам премьера, для него введение накопительной пенсионной системы является одной из приоритетных задач.

«Украина нуждается в накопительной пенсионной системе, я считаю это одним из преступлений против общества, против государства, что за тридцать лет независимости не была создана накопительная пенсионная система. Это нужно исправлять», - сказал он.

Напомним, правительство будет предлагать Верховной Раде внедрить в Украине профессиональную накопительную пенсионную систему.