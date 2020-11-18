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Правительство будет предлагать Верховной Раде внедрить в Украине профессиональную накопительную пенсионную систему.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сегодня на заседании КМУ одобрили соответствующий проект закона.

По его словам, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии.

«Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекту в зале парламента», – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что власти намерены со следующего года начать вводить накопительную пенсионную систему. 
ForUm

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