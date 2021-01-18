Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Мошенец считает, что пандемия коронавируса - это биологическое оружие. Об этом она заявила в эфире на телеканале НАШ.

«Я не думаю, что это мое собственное такое мнение. Я думаю, это мнение с одного из документальных фильмов, но суть сводилась к тому. Это было после Второй Мировой войны. Один из лидеров, когда общались со Сталиным, на самом деле все лежит вокруг определенной демократии. Должен констатировать, что холодная война с угрозами ядерного оружия переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня хуже. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию», - рассказала нардеп.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли депутат коронавирус как разновидность биологического оружия, Мошенец ответила: «Я рассматриваю такую ​​возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать сколько их, где и в каких странах, а о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия».

Напомним, в Украине по состоянию на 18 января 2021 года зафиксировано 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.