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В Бартыне идентифицировали тело погибшего моряка из числа членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего вчера в Черном море. Им оказался капитан судна, гражданин РФ. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил консул Украины в Анкаре Андрей Билык, передает Укринформ.

«Прошла процедура опознания тела погибшего моряка, им оказался капитан судна, гражданин Российской Федерации», - отметил Билык.

В процедуре опознания принял участие прокурор, ответственный за дело затонувшего украинского сухогруза.

По словам украинского консула, несмотря на сложные погодные условия, поисково-спасательная операция продолжается. Работают два вертолета, жандармерия патрулирует береговую линию.

«Если погодные условия наладятся, то после 15:00 (14:00 по Киеву) турецкая сторона обеспечит мониторинг морского дна в районе аварии», - сказал консул.

Также он сообщил, что украинские моряки, которые были спасены и сегодня выписаны из больницы, чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут доставлены в Анкару, откуда планируется их перелет в Украину.

«Сейчас проводятся мероприятия по документированию граждан для возвращения их в Украину. Ожидаем, что их возвращение будет осуществлено завтра, 19 января», - сообщил глава Консульства при Посольстве Украины в Турции.

Всем морякам были сделаны тесты на коронавирус, результаты у всех отрицательные.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Сначала отмечалось, что он был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут. ВМС Турции направило фрегат для поиска и спасения моряков сухогруза Arvin. Посольство Украины в Турции уточнило имена спасенных членов экипажа: это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм).

По состоянию на утро понедельника найдены тела трех погибших моряков с затонувшего судна Arvin.
ForUm

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