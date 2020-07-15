Кабмин назначил новым главой Гослесагентства директора ГП «Национальные инновационные проекты» Василия Кузевича.
Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 июля, сообщил в Telegram нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.
«Кузевич Василий Степанович стал главой Государственного агентства лесных ресурсов. Болоховец Юрий Витальевич стал заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов», - написал Гончаренко.
Кабинет министров уволил главу Гослесагентства Андрея Заблоцкого 2 июля. Он был назначен на должность в декабре 2019 года.
Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.
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