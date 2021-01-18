В Киеве за минувшие сутки обнаружили 301 больного коронавирусом. Умерли пять человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 122 997. Всего за период пандемии в столице 2195 летальных случаев от вируса», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 211 человек. Всего коронавирус преодолели 48073 жители столицы. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 123, в Соломенском - 54 и в Днепровском районе - 40 случаев», - отметил мэр.

В Украине по состоянию на 18 января 2021 года зафиксировано 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.