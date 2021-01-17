Кабинет министров Украины в понедельник, 18 января, примет постановление о регулировании стоимости природного газа.

Об этом 17 января сообщила заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам экономики и энергетики Юлия Свириденко, передает корреспондент НВ Бизнес.

По словам Свириденко, проект постановления, подготовленный для завтрашнего заседания правительства, предусматривает, что цена кубометра газа для конечного потребителя начиная с 1 февраля не будет превышать 6,99 грн за кубометр с учетом НДС и транспортировки, а тариф на распределение газа не будет выше 1,79 грн за кубометр.

Постановление будет действовать на период карантинных ограничений, но не дольше, чем до 31 марта, отметила Свириденко.

Она не уточнила, коснется ли фиксирование цены на газ предприятий теплокоммунэнерго.

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.