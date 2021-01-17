также в разделеМир
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за новых видов коронавируса 6
При крушении вертолета на Филиппинах погибли семь военных 9
Второй импичмент: Джулиани снова будет защищать Трампа 13
Новая вспышка коронавируса в Китае: за пять дней построили больницу 9
Возвращение Навального: в аэропорту «Внуково» заметили автозаки 16
Российский корабль потерпел крушение в Черном море 58
Бразилия отказалась от закупки российской вакцины Спутник V 18
В аэропорту Франкфурта эвакуировали пассажиров из-за полицейской операции 11
В Дании зафиксировали новый штамм коронавируса из ЮАР 13
Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями 36
В Беларуси снова отключили энергоблок АЭС 21
Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах 20
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу заболевших COVID-19 19
Ушел из жизни глава группы Ротшильдов 45
В США провели последнюю смертную казнь при каденции Трампа 22
В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии 15
Великобритания будет требовать у всех туристов отрицательный тест на коронавирус 29
В России произошло новое ДТП с участием автобуса, ехавшего в украинский Донецк 24

Правительство Великобритании планирует, что к началу осени каждый взрослый житель страны получит как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 17 января, заявил в эфире Sky News министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

По его словам, если кампания по иммунизации пойдет быстрее, это хорошо, но пока именно сентябрь указан в дорожной карте правительства как срок тотальной вакцинации.

Рааб не стал давать гарантии, что все получат вторую дозу вакцины в течение 12 недель, как предусмотрено инструкциями, сказав только, что правительство должно быть в состоянии выполнить эту норму.

Министр также выразил надежду, что некоторые карантинные ограничения могут быть «постепенно» сняты к марту, чтобы страна могла «вернуться к нормальной жизни». Поставить это под угрозу могут новые штаммы коронавируса и излишнее давление на органы здравоохранения, считает Рааб.

По информации телеканала, более 3,5 млн человек в Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, Великобритания будет требовать у всех туристов отрицательный тест на коронавирус.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
9
Теги