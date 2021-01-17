Правительство Великобритании планирует, что к началу осени каждый взрослый житель страны получит как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 17 января, заявил в эфире Sky News министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

По его словам, если кампания по иммунизации пойдет быстрее, это хорошо, но пока именно сентябрь указан в дорожной карте правительства как срок тотальной вакцинации.

Рааб не стал давать гарантии, что все получат вторую дозу вакцины в течение 12 недель, как предусмотрено инструкциями, сказав только, что правительство должно быть в состоянии выполнить эту норму.

Министр также выразил надежду, что некоторые карантинные ограничения могут быть «постепенно» сняты к марту, чтобы страна могла «вернуться к нормальной жизни». Поставить это под угрозу могут новые штаммы коронавируса и излишнее давление на органы здравоохранения, считает Рааб.

По информации телеканала, более 3,5 млн человек в Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, Великобритания будет требовать у всех туристов отрицательный тест на коронавирус.