Великобритания будет потребовать от всех путешественников справку об отрицательныом тесте на COVID-19 уже с понедельника, 18 января. Все для того, чтобы «защититься от еще не выявленных штаммов коронавируса».

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC.

После прибытия туристы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. Путешественники должны будут оставаться в изоляции в течение 10 дней. Также повторный тест можно сдать на 5 день своего пребывания в стране. Если он окажется отрицательным, то самоизоляцию можно завершить досрочно.

Накануне Джонсон заявил, что страна временно закроет все транспортные коридоры с 18 января. Ограничения начнут действовать с 04:00 понедельника (06:00 по киевскому времени).

По словам политика, такие требования будут действовать как минимум до 15 февраля.