В Украине в пункты обогрева, установленные в связи с сильными морозами, за сутки 16 января обратились 804 человека. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 17 января.

«Местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4836 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением – 4802 стационарных пункта, а ГСЧС – 34 мобильных пункта обогрева на базе палаток и транспортных средств. В течение суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 – в пункты ГСЧС», – говорится в сообщении.

Указано, что все передвижные пункты установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Напомним, из-за сильных морозов в Украине развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева.