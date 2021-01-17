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Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Она будет удерживаться 17-18 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - сказано в сообщении.

Напомним, 14 января спасатели получили сообщение, что во время восхождения на гору Пип Иван в Закарпатской области заблудился 25-летний турист со Львова. Его поиски продолжались более суток.

Более 4 тысяч пунктов обогрева открыли из-за сильных морозов.
ForUm

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