На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) отключили первый энергоблок, потому что сработала система защиты генератора. После открытия АЭС это уже не первый случай.

Об этом сообщает Министерство энергетики Беларуси.

Сообщается, что это произошло во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. В ведомстве уверяют, что радиационный фон в районе станции остается в норме.

В ноябре на БелАЕС уже приостанавливали производство электроэнергии.