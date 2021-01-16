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Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в 46 странах, 38 из которых — страны с высоким уровнем доходов.

Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао, передает Reuters.

Она выразила надежду, что в первом квартале этого года бедные страны получат первые партии вакцин от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX.

«Сейчас, в январе, этого не происходит, но это случится довольно скоро. Надеемся, что в феврале этого года мы получим хорошие новости», — сказала Симао.

В рамках механизма COVAX, поддерживаемого ВОЗ, собрали $6 миллиардов и заказали два миллиарда доз вакцины от COVID-19.

Заместитель гендиректора ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что по меньшей мере 13 производителей вакцины выразили заинтересованность в поставках в рамках инициативы COVAX.

Украина надеется получить 8 млн доз бесплатной вакцины в рамках COVAX, чего хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Напомним, Степанов сообщил, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19.
ForUm

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