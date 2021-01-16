В субботу, 16 января, на площади Независимости в Ривне собрались местные жители, недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщает Голос Украины, сначала демонстранты проголосовали за обращение к правительству, а потом отправились к зданию ОГА, чтобы передать его местным чиновникам.

Организаторы митинга заявили, что это только предупредительная акция, но если никакой реакции властей на их требования не будет, то отправятся протестовать в Киев.

Аналогичный протест прошел также в Квасилове Ривненского района, передает Суспільне.

«Почему сегодня такая большая цена и с какого потолка они ее взяли? Такую большую цену люди не могут оплатить. Почему в Ривне одна цена, а у нас совсем другая цена? У нас котельная рядом, возле домов. Почему такая цена?», — возмущаются местные жители.

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.