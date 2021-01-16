Вооруженные силы Украины поднялись на две строчки в списке самых мощных армий мира.
Соответствующий рейтинг, оценивающий 138 стран, ежегодно составляет международная компания Global Firepower.
В этом году украинские военные оказались на 25-м место, между Вьетнамом и Таиландом. В 2020 году ВСУ занимали 27-е место, а в 2019-м — 29-е.
Кроме них, в первую десятку входят также Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День памяти «киборгов».
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