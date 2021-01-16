Украинские Карпаты засыпало снегом, высота снежного покрова достигает 96 см. Температура в горах колеблется от 16 до 18 градусов мороза. Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
«Утром 16 января на снеголавинной станции Пожежевская, что у самой вершины Карпат Говерлы, температура воздуха достигает 16 градусов мороза, облачно, видимость ограничена. Высота снежного покрова составляет 58-96 см, снег вьюжный, стабильный», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе станции Плай в долине Боржава на Закарпатье температура также держится районе 16 градусов мороза, высота снежного покрова составляет 34-68 см. Снег пылеобразный, хорошо закреплен.
На Драгобрате температура достигает 18 градусов мороза, вимот снежного покрова составляет 56 см.
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