В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 70 человек, на егодня болеет 788 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 16 января в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 788 человек... За прошедшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека.

«Всего за время пандемии выздоровели - 14 098 человек, летальных исходов - 38. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 22 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 4 человека», - добавляется в сообщении.

Напомним, в Украине на утро 16 января зафиксировано уже 1 154 692 случаи коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 857 183 человека, летальных случаев - 20 686.