также в разделеОбщество
15 января. Картина дня 28
Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы 15
В Кабмине хотят покончить со старыми маршрутками 18
Помилованного Зеленским под обмен разбойника осудили в очередной раз 15
В Украине в прошлом году воссоздали 39 тысяч га леса 8
Дельцы «клепали» непригодные снаряды для ВСУ 12
Шмыгаль: С 25 января в Украине будет «оранжевый» карантин 22
Татаров утверждает, что заявление НАБУ по его делу – неправда 22
КСУ проверит конституционность укрупнения районов 12
В Украине дети стали чаще болеть COVID-19 8
Защита водителя «Схем» пошла в Верховный суд из-за Портнова 10
В Николаевском горсовете прошли обыски 8
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова НАБУ 20
Мотор Сич, причастная к гибели 26 военных курсантов, ремонтирует «борт №1» президента Зеленского 38
Кандидат в мэры Борисполя Скороход взяла на поруки мажора, который убил 16-летнюю девочку 18
ООН: Адаптация к изменению климата требует около $70 миллиардов в год 9
Эпидемиолог спрогнозировала сроки снижения заболеваемости коронавирусом 14
ОГП со второй попытки открыл дело против нардепа за кнопкодавство 21

В Украине обнародовали оцифрованный архив Украинской повстанческой армии, найденный ранее в тайнике в лесу, сообщил Центр исследований освободительного движения.

Документы, скрытые в металлическом бидоне из-под молока, закопали осенью 1950 года в лесу близ села Лапаевка Львовской области. Так повстанцы надеялись спасти свидетельство об их борьбе. Нашли архив в 2009 году.

 

«Нашей миссией является делать прошлое доступным, поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА пришли-таки к украинцам, хотя и через 70 лет», - сказала директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник.

«Лапаевский архив является уникальной находкой для ученых и общественности, - пояснил историк и член Центра Руслан Забилый. - Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкция о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели. Мы предполагаем, что архив собирали для Провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА».

В онлайн-сборник вошли:

  • документы СБ ОУН: инструкции, протоколы допросов;
  • тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка - «Хмеля», который руководил подготовкой повстанцев;
  • отчеты подполья;
  • учебные материалы, инструкции, открытки;
  • приказы о присвоении званий воинам УПА;
  • списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Один из документов - отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди голодают и просят родственников о помощи: «... Прошу тебя, не забывай обо мне, спасай, чем можно и как нельзя, потому что очень тяжело жить ... Прошу вас, дорогие родственники, Требуйте детей домой, пусть с голоду не умирают».

Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и стариков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги