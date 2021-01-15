В Украине обнародовали оцифрованный архив Украинской повстанческой армии, найденный ранее в тайнике в лесу, сообщил Центр исследований освободительного движения.

Документы, скрытые в металлическом бидоне из-под молока, закопали осенью 1950 года в лесу близ села Лапаевка Львовской области. Так повстанцы надеялись спасти свидетельство об их борьбе. Нашли архив в 2009 году.

«Нашей миссией является делать прошлое доступным, поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА пришли-таки к украинцам, хотя и через 70 лет», - сказала директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник.

«Лапаевский архив является уникальной находкой для ученых и общественности, - пояснил историк и член Центра Руслан Забилый. - Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкция о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели. Мы предполагаем, что архив собирали для Провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА».

В онлайн-сборник вошли:

документы СБ ОУН: инструкции, протоколы допросов;

тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка - «Хмеля», который руководил подготовкой повстанцев;

отчеты подполья;

учебные материалы, инструкции, открытки;

приказы о присвоении званий воинам УПА;

списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Один из документов - отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди голодают и просят родственников о помощи: «... Прошу тебя, не забывай обо мне, спасай, чем можно и как нельзя, потому что очень тяжело жить ... Прошу вас, дорогие родственники, Требуйте детей домой, пусть с голоду не умирают».

Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и стариков.