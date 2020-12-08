Офис генерального прокурора отказал в открытии уголовного производства против нардепа Андрея Иванчука за кнопкодавство. Об этом говорится в ответе за подписью генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает Движение ЧЕСТНО.

Мажоритарщик из Ивано-Франковской области Иванчук 5 ноября нарушил требования относительно персонального голосования, это зафиксировало Движение ЧЕСТНО. Такие действия подпадают под ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (голосования народного депутата вместо другого нардепа).

Согласно ч. 1 ст. 482-2 УПК Украины, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований вносит (то есть начинает уголовное производство) генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности. Однако в течение месяца Венедиктова никак не реагировала на кнопкодавство члена депутатской группы «Довіра».

Стоит заметить, что «Довіру» в СМИ расценивают как объединение нардепов, близкое к министру внутренних дел Арсену Авакова.

Несмотря на то, что факт кнопкодавства стал известен в национальных и региональных СМИ, производство все равно не начинают. Согласно ч. 1 ст. 214 УПК, сообщение в прессе, что может свидетельствовать о совершении уголовного преступления достаточно, чтобы прокурор внес сведения в ЕРДР - так было с кнопкодавством народного депутата Владислава Поляка. Предыдущему генпрокурору даже не понадобилось обращение Движения ЧЕСТНО, чтобы открыть производство.

«Мы видим, что для народного депутата Иванчука законодательство сработало по-другому, и это происходит тогда, когда на посту другой генпрокурор - Венедиктова. Но Движение ЧЕСТНО не собирается принимать отписку Венедиктов. Мы пойдем в суд, и чьим бы другом ни был Иванчук - производство должны открыть», - отмечает координатор Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.

Реакция генпрокурора в виде отказа в открытии производства появилась лишь после того, как ЧЕСТНО прислало ей заявление о совершении Иванчуком уголовного преступления.

В письме Венедиктова утверждает, что оснований для открытия уголовного производства по заявлению Движения нет, поскольку якобы не были соблюдены требования регламента ВРУ «относительно порядка направления заявления».