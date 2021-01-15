Учеников младших классов нельзя вернуть к обычному обучению в школах во время действия усиленного карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если в следующий понедельник ученики младших классов вернутся в школы, это сведет на нет цель усиленного карантина», – отметил он.

Министр озвучил причины, почему не стоит возвращать младшеклассников в школы.

По его словам, период действия усиленного карантина в Украине совпадает с завершением инкубационного срока заболевания COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. «Многим из вас известно, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости из-за перекрестного заражения детей», – подчеркнул Степанов.

«Также дети могут «принести» инфекцию из школы членам своей семьи. В частности, и тем, которые находятся в зоне риска (такую ​​ситуацию мы уже наблюдали в странах ЕС).

Хочу, в частности, отметить, показатель заболеваемости среди детей продолжает расти. Если в ноябре он составлял 3,1%, в декабре уже подскочил до 5,9% от общего количества.

Я понимаю родителей и учителей - все слишком устали от ограничительных мер. Но нужно еще немного набраться терпения», – отметил он.

«Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдение станет способная выдерживать дальнейшее нагрузки медицинская система. Отдельная просьба к некоторым политика - не манипулировать темой и не использовать ее для собственного пиара», – подытожил министр.

Наполним, 13 января мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с предложением принять решение, которое позволит при локдауне обучение в младшей школе.