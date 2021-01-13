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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров с предложением принять решение, которое позволит при локдауне обучение в младшей школе. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Столичные школы, после каникул, начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился в министерство образования и правительства с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. - Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективное», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.

«Надеюсь, правительство прислушивается и примет взвешенное и логичное решение», - отметил Кличко.

Детские же садики, по словам мэра, работают при локдауну в обычном режиме. На сегодня в столице на карантина не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. Наполненность детей в садиках - почти 50 процентов.

Наполним, с 8 до 24 января включительно в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.
ForUm

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