также в разделеОбщество
Выкопанный в лесу архив УПА выложили онлайн
Синоптик рассказала, когда в Украине спадут морозы 6
В Кабмине хотят покончить со старыми маршрутками 11
Помилованного Зеленским под обмен разбойника осудили в очередной раз 7
В Украине в прошлом году воссоздали 39 тысяч га леса 7
Дельцы «клепали» непригодные снаряды для ВСУ 9
Шмыгаль: С 25 января в Украине будет «оранжевый» карантин 14
Татаров утверждает, что заявление НАБУ по его делу – неправда 22
КСУ проверит конституционность укрупнения районов 10
Защита водителя «Схем» пошла в Верховный суд из-за Портнова 9
В Николаевском горсовете прошли обыски 7
ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова НАБУ 19
Мотор Сич, причастная к гибели 26 военных курсантов, ремонтирует «борт №1» президента Зеленского 35
Кандидат в мэры Борисполя Скороход взяла на поруки мажора, который убил 16-летнюю девочку 16
ООН: Адаптация к изменению климата требует около $70 миллиардов в год 9
Эпидемиолог спрогнозировала сроки снижения заболеваемости коронавирусом 14
ОГП со второй попытки открыл дело против нардепа за кнопкодавство 19
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 33

В последнее время дети стали чаще болеть коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Всего за все время пандемии в Украине заболели 62 333 ребенка. Причем в ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества заболевших. А вот в декабре процент детей, заболевших коронавирусом, подскочил до 5,9% от общего количества. Это тенденция, которая наблюдается во всем мире. То есть коронавирус стал чаще поражать детей, они стали чаще болеть», - сказал Степанов.

Он отметил, что в начале эпидемии дети обычно имели бессимптомное течение болезни. А сейчас, по словам министра, дети болеют уже с симптомами, и с таким течением болезни, который нуждается в госпитализации.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 января зафиксировано 8199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
6
Теги