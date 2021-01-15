В последнее время дети стали чаще болеть коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Всего за все время пандемии в Украине заболели 62 333 ребенка. Причем в ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего количества заболевших. А вот в декабре процент детей, заболевших коронавирусом, подскочил до 5,9% от общего количества. Это тенденция, которая наблюдается во всем мире. То есть коронавирус стал чаще поражать детей, они стали чаще болеть», - сказал Степанов.

Он отметил, что в начале эпидемии дети обычно имели бессимптомное течение болезни. А сейчас, по словам министра, дети болеют уже с симптомами, и с таким течением болезни, который нуждается в госпитализации.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 января зафиксировано 8199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.