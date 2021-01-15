В столице за минувшие сутки обнаружили еще 896 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 896 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего за период пандемии в столице 2161 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 121 082», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 510 женщин в возрасте от 18 до 86 лет и 7 девочек от 1 до 17 лет. А также 363 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 39 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 822 человека. Всего коронавирус преодолели 46 349 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 164, в Деснянском - 134 и в Дарницком районе - 132 случая.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1294 больных коронавирусом. Из них 7 детей. 812 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1096 человек. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - свыше 33 процентов», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 января зафиксировано 8199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.