Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен уже в 25 странах Европы.

Как передает Укринформ, об этом сегодня заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, однако существенно не влияет на тяжесть заболевания.

Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

Как и все вирусы, он «со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления варианта SARS-CoV-2 для здравоохранения. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ», - заявил Клюге.

Напомним, новый британский штамм коронавируса обнаружили уже на 50 территориях.