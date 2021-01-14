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Правительство Нидерландов в пятницу примет решение о том, уходить ли в отставку из-за нарастающего скандала, в котором налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве, в результате чего многие из них оказались в долгах.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.

В декабре был опубликован отчет депутатов под названием «Беспрецедентная несправедливость» после расследования скандала с пособиями по уходу за детьми, которое включало публичные допросы должностных лиц вплоть до Рютте.

В документе указывается, что налоговым органом Нидерландов «были нарушены основополагающие принципы верховенства закона», и расследование мошенничества в отношении семей было инициировано «такой простой вещью, как административная ошибка, без какого-либо злого умысла».

Около 20 000 работающих семей были привлечены к ответственности в судах за мошенничество и им было предписано выплатить пособие на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года.

Некоторые семьи из-за этого были близки банкротству или вынуждены были переехать из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро, когда предполагаемое мошенничество сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.

 
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