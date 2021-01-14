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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 794 больных коронавирусом. Умерли 13 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 794. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2141 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 120 186», - написал он в соцсети.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 699 человек. Всего коронавирус преодолели 45 527 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 136, в Днепровском - 126 и в Соломенском районе - 116 случаев», - отметил мэр.   

В Украине по состоянию на 14 января зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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