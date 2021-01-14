В парламенте под председательством спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова состоялось совещание по урегулированию ситуации с тарифами на газоснабжение и электроэнергию для населения с участием представителей депутатских фракций и групп, премьер-министра Украины, представителей профильных ведомств. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Рады.

По результатам совещания решено заслушать премьер-министра с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января.

Такое предложение Разумкова поддержали представители всех депутатских фракций и групп.

«Тарифообразование – это зона ответственности Кабинета Министров. К сожалению, парламент не может брать на себя не свои функции. Но нам нужно выработать единую концепцию урегулирования. Важно, чтобы все граждане нашего государства понимали, как это будет происходить», - отметил Разумков.

Члены парламента заслушали информацию руководства правительства о мерах, которые планируются для урегулирования ситуации с повышением тарифов на газоснабжение и электроэнергию для населения.

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.