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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам, изложенным на странице одного из интернет-порталов по жалобе женщины-военнослужащей и ее коллег на действия руководителя военного учреждения.

Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

«В Вооруженных силах Украины создана рабочая группа по детальному изучению фактов, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих. Ее работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк. По данным СМИ, она совершила самоубийство.
ForUm

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