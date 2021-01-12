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На Винниччине простились со старшим солдатом Викторией Слободянюк, которая умерла в зоне проведения ООС. Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Виктория Николаевна Слободянюк 1991 г.р. была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области.

Умерла в зоне ООС (Донецкая область) 8 января 2021, обстоятельства ее смерти уточняются.

Слободянюк проживала в селе Волчок Немировского района Винницкой области. Виктория – мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 г.р.) и родители-пенсионеры. Похоронили военнослужащую в родном селе.
ForUm

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