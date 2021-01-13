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Нынешняя власть сделает все возможное для привлечения к ответственности людей, вмешавшихся в выборы США. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США», - написал он в Twitter.

 

 

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».
ForUm

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