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Антимонопольный комитет Украины в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), исправить ситуацию.

Об этом говорится в заключении АМКУ «О ситуации на рынках природного газа».

С 1 августа 2020 в Украине начал действовать полноценный рынок природного газа для населения. Украинцы получили возможность выбирать поставщика, в том числе и по ценовому критерию. А поставщики – стимул расширять клиентскую базу, «переманивая» клиентов лучшими условиями и низкой цене. На сегодня в Украине можно приобрести газ и по 7, и по 10 грн за кубометр и сменить поставщика можно в кратчайшие сроки», 0 отметили в АМКУ.

«Тарифы на распределение газа – это зона ответственности НКРЭКУ. Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит. В течение июля-декабря 2020 мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов», - говорится в заключении.

Напомним, облгазы группы РГК уже оштрафованы Комитетом за злоупотребление монопольным положением – на 280 млн грн в декабре 2019 года (тогда же они были обязаны сделать перерасчет платежек) и на 380 млн грн в прошлом месяце.
ForUm

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